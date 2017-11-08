Боротьба УКРОПу за дотримання закону триває: «Львівгаз» та їх методи роботи за принципом «дев’яностих»

Звернення львів’ян в УКРОП за правовою допомогою не припиняються. Нові методи газового монополіста за старими традиціями «дев’яностих» – саме таке трактування закону, очевидно, у ПАТ «Львівгаз»

Про це яскраво свідчить розповідь п. Вікторії Дзиндри, що мешкає по вул. Антонича, 12, у спробах отримати встановлення індивідуального лічильника газу, виявилось, що працівники Львівгазу працюють «вишибалами» і вимагають кошти за уже встановлені поквартирні лічильники газу.

«На початку червня ми з сусідами колективно відмовились від встановлення у нашому будинку загальнобудинкового лічильника. Після цього у під’їзді з’явилося оголошення, нібито служба газових мереж ПП «Моряк» від «Львівгазу» встановлюватиме індивідуальні лічильники мешканцям безкоштовно в кожній квартирі. Ми зателефонували за вказаним номером, записалися в чергу. За кілька днів 11 мешканцям встановили лічильники, але не опломбували їх. А це значить, що лічильник на облік не взяли і платіжки продовжують приходити за старими тарифами. Більшість мешканців написали заяву у «Львівгаз» з вимогою зареєструвати лічильники, поставити їх на облік і зробити перерахунок граничних нарахувань, адже усі документи залишилася у підрядника. До моєї сусідки прийшов невідомий чоловік, не показуючи жодних документів, представився працівником «Львівгаз», і таки поставив пломбу. Але вже через кілька днів почав дзвонити їй і запевняв, що пломбу поставили помилково, та має прийти її зняти, бо інакше «його виженуть з роботи за таку помилку». Сусідка категорично відмовилася. За декілька днів прийшло двоє чоловіків і під тиском вона змушена була дозволити їм зняти цю пломбу. Після цього двом мешканцям, яким встановили лічильники, пояснили, що лічильники теж встановили помилково, але якщо вони хочуть його залишити, то повинні оплатити половину вартості – 1500 гривень. Шахраї казали, що нібито сім мешканців на це вже погодилися. Це виглядало як відверта маніпуляція», – каже пані Вікторія.

За словами мешканки, у «Львівгаз» їй пояснили, щоб встановити пломбу на лічильники, мешканці мають надати перелік документів на ці лічильник, як власники. «Однак, по акту, який ми підписали при встановленні, мешканці є лише зберігачами лічильників, а власником є той самий «Львівгаз», тим паче, що підрядник спеціально не надавав ніяких документів по лічильнику», – зазначила Вікторія Дзиндра.

«Відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» встановлення індивідуальних лічильників для побутових споживачів здійснюється безкоштовно. Такі дії «Львівгазу», які супроводжуються вимаганням коштів від побутових споживачів можна кваліфікувати як шахрайство», – наголосив юрист, член політради УКРОП Тарас Подвірний.

Юрист партії УКРОП разом з мешканцями будинку направили звернення у ПАТ «Львівгаз» з вимогою прийняти на облік та опломбувати встановлені індивідуальні вузли обліку газу. Також по даному зверненні готується депутатське звернення та позов до суду з вимогою здійснити перерахунок граничних нарахувань, здійснити встановлення індивідуальних лічильників усім мешканцям даного будинку.