Владику Андрія Сапеляка поховають у Винниках у четвер

Нагадаємо, перший єпископ УГКЦ для українців в Аргентині відійшов у вічність учора, 6 листопада.

Порядок похоронних богослужінь світлої пам’яті Владики Андрія (Сапеляка):

7-9 листопада 2017 року Божого

храм Покрову Пресвятої Богородиці, Згромадження Салезіян (м. Львів, вул. Личаківська, 175)

Вівторок, 7 листопада

20:00 – Чин монашого Парастасу

Середа, 8 листопада

Можливість молитви, покладення квітів та віддання останньої шани усопшому у поминальній каплиці храму

19:00 – Чин Архиєрейського похорону

Четвер, 9 листопада

10:00 – Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав (Шевчук)

Останнє цілування

Чин погребіння на міському кладовищі м. Винники.