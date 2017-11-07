Владику Андрія Сапеляка поховають у Винниках у четвер
Публікуємо розклад поминальних богослужінь за владикою Андрієм Сапеляком
Нагадаємо, перший єпископ УГКЦ для українців в Аргентині відійшов у вічність учора, 6 листопада.
Порядок похоронних богослужінь світлої пам’яті Владики Андрія (Сапеляка):
7-9 листопада 2017 року Божого
храм Покрову Пресвятої Богородиці, Згромадження Салезіян (м. Львів, вул. Личаківська, 175)
Вівторок, 7 листопада
20:00 – Чин монашого Парастасу
Середа, 8 листопада
Можливість молитви, покладення квітів та віддання останньої шани усопшому у поминальній каплиці храму
19:00 – Чин Архиєрейського похорону
Четвер, 9 листопада
10:00 – Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолить Блаженніший Святослав (Шевчук)
Останнє цілування
Чин погребіння на міському кладовищі м. Винники.