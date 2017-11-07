Велосипедисти просять дозволити проїзд вулицею Дорошенка вздовж трамвайної колії

Львівські велосипедисти просять міську владу дозволити рух велосипедів вулицею Дорошенка в обидва боки. Відповідну петицію «Дозволити проїзд велосипедистам по вул. Дорошенка вздовж трамвайної колії в обидві сторони» зареєстрував сьогодні в Єдиній системі місцевих петицій Богдан Тхір.

«Велосипедний маршрут до центру з південної та південно-західної частин міста ( вул.Сахарова, Кн.Ольги, вул. Наукова), де розташовано багато велодоріжок та зосереджена велика кількість велосипедистів, включає в себе велопішохідну та велосипедну доріжки на вул. Корперника, а далі закінчується.

Вул.Коперника після перехрестя Стефаника-Словацького є дуже вузькою, внаслідок чого там часто утворюються затори, в яких велосипедом проїхати не вдасться, а бруківка не є сприятливим покриттям для велосипедистів і може становити небезпеку в мокру погоду», – обґрунтовує ініціатор петиції.

Відтак Богдан Тхір просить забезпечити велосипедистам дозвіл проїзду вздовж трамвайної колії вулицею Дорошенка в обидва боки, встановивши відповідні дорожні знаки.

«Велосипедисти отримають можливість потрапити з центру на велодоріжку на вул. Коперника та навпаки комфортно та без порушення ПДР», – пояснює Богдан Тхір.

Підписати петицію можна впродовж 60 днів. Якщо за цей час вона набере необхідні 500 голосів, петицію винесуть на розгляд депутатів Львівської міської ради, а автор петиції зможе виступити на засіданні сесії. Після цього депутати вирішуватимуть, підтримати петицію чи відхилити.

Проголосувати за петицію можна за цим посиланням. Аби ваш голос було враховано, необхідно підтвердити особу з допомогою системи BankID.