У Львові зафіксували перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ в одній з вікових груп

Від 30 жовтня до 5 листопада в області захворіло на грип і гострі респіраторні інфекції 9 372 особи, що на 155 більше, ніж упродовж попереднього тижня

Інтенсивний показник захворюваності становить 371,1 при епідемічному порозі 403,93. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,9% (захворіло дітей до 17років – 5 712 осіб). Про це повідомляє ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

У Львові за цей самий період захворіло відповідно 3798 (від 30 жовтня до 5 листопада) і 3664 (попереднього тижня) осіб, інтенсивний показник останнього тижня був 492,3 при епідпорозі 637,78. Серед тих, хто захворів, 56,2% – це діти до 17 років.

Зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип у віковій групі 15-17 років – на 1,9%.

Протягом минулого тижня з діагнозом ГРІ госпіталізовано в інфекційні стаціонари області 177 осіб, з них 149 дітей віком до 17 років.

Лікарі нагадують: найкращий спосіб уберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація. Крім того, щоб запобігти небажаним ускладненням, пов’язаним із захворюваннями на грип і ГРІ, слід дотримуватися рекомендацій, які знизять ризик захворіти: