У Львові зафіксували перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ в одній з вікових груп
Інтенсивний показник захворюваності становить 371,1 при епідемічному порозі 403,93. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,9% (захворіло дітей до 17років – 5 712 осіб). Про це повідомляє ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».
У Львові за цей самий період захворіло відповідно 3798 (від 30 жовтня до 5 листопада) і 3664 (попереднього тижня) осіб, інтенсивний показник останнього тижня був 492,3 при епідпорозі 637,78. Серед тих, хто захворів, 56,2% – це діти до 17 років.
Зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип у віковій групі 15-17 років – на 1,9%.
Протягом минулого тижня з діагнозом ГРІ госпіталізовано в інфекційні стаціонари області 177 осіб, з них 149 дітей віком до 17 років.
Лікарі нагадують: найкращий спосіб уберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація. Крім того, щоб запобігти небажаним ускладненням, пов’язаним із захворюваннями на грип і ГРІ, слід дотримуватися рекомендацій, які знизять ризик захворіти:
- 1.Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, які хворіють на застуду, мають нежить або кашель. Якщо захворіли ви, тримайте дистанцію, щоб вберегти від хвороби інших. Уникайте місць скупчення людей, масових заходів. Одягайтеся відповідно до погоди. Стежте, щоб ноги не промокали, одежа захищала від холоду і вітру, носіть теплий головний убір і рукавички.
- Захворіли — лишайтеся вдома. Якщо можливо, візьміть вихідний з роботи або навчання. Грип і застудні інфекції швидко передаються іншим, тож перебування хворого в людних місцях сприятиме поширенню інфекції.
- Прикривайте ніс і рот під час кашлю та чхання ліктем або серветкою – це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.
- Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.
- Намагайтеся не торкатися руками обличчя. Очі, рот і ніс для мікробів, як вхідні двері. На руках дуже багато мікробів та вірусів, а торкаючись ними обличчя, ви збільшуєте шанси потрапляння їх в організм.
- Привчіть себе до корисних звичок. Ретельно очистіть і продезінфікуйте поверхню, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Регулярно провітрюйте приміщення. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий. Стежте за достатньою тривалістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною вітамінізованою їжею.
- За перших проявів застуди ізолюйте себе або того, хто захворів, від оточуючих. Викличте лікаря. Тільки лікар зможе правильно оцінити важкість стану, поставити діагноз та призначити правильне лікування.