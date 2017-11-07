У Львові визначать найкращу новорічну вітрину

Узяти участь в найкреативнішому прикрашанні вітрини можуть усі підприємці, мешканці, власники магазинів, ресторанів, готелів у центрі Львова.

«Ми закликаємо всіх підприємців, які працюють у центральній частині міста, з 1 по 23 грудня максимально розпочати декоруванні своїх передсвяткових вітрин. Після того, як відбулося декорування, треба надсилати свої пропозиції в Галицьку районну адміністрацію м Львова», – розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У мерії кажуть, що у визначенні найкращого дизайну надаватимуть перевагу тим, хто використає й нову різдвяну візуалізацію міста, але креативні ідеї вітаються.

Конкурсна комісія (до її складу увійдуть не лише представники мерії та районної адміністрації, а й відомі у Львові постаті, які працюють у сфері мистецтва) підіб’є підсумки й оголосить переможця 25 грудня.