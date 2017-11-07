У Львові проведуть Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю
23 листопада у міському центрі зайнятості зберуться підприємці та представники різноманітнх установ і організацій. Вони пропонуватимуть роботу для неповносправних
Організатори кажуть, що пропозиції стосуватимуться різних професій та спеціальностей. Відразу ж можна буде пройти співбесіду з працедавцем чи отримати необхідну консультацію від працівників центру зайнятості.
Під час заходу о 10:00 також проведуть семінар «Формування активної життєвої позиції в осіб з особливими потребами».
О 12:00 відбудеться ще один семінар. В ньому візьме участь представник Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.
Відділ взаємодії з роботодавцями запрошує відвідати Ярмарок усіх охочих