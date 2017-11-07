У Львові оголосили конкурс відеодосліджень «Свіже»

«Свіже» – це активний пошук перепрочитань і авторського погляду на елементи минулого й сучасного

Львівська кінокомісія за підтримки Львівської міської ради та Центру міської історії Центрально-Східної Європи профінансує створення медіапроектів на основі відеоматеріалів Міського медіаархіву – «Свіже».

Свіже – це активний пошук перепрочитань і авторського погляду на елементи минулого й сучасного.

Теми досліджень можуть торкатись як відомих історичних подій, так і історій окремих людей, родин, речей, елементів побуту чи вас самих. Обов’язковим фокусом у широкому значенні має бути локація – Львів, Західна Україна, а також використання архівних відеоматеріалів ЦМІ.

Мета Свіжого – актуалізація та переосмислення аудіо-візуального надбання минулого за допомогою сучасних художніх прийомів і нового погляду. До проекту запрошують дослідників, відеомитців, студентів вишів зі всієї України, які мають досвід у створенні аудіо-візуальних робіт та зможуть обґрунтувати актуальність та якість свого дослідження.

Тривалість робіт – до 10 хв. Обсяг фінансування – до 28 000 грн. з наданням авторизованого візуального матеріалу.

Дати виконання – 20 листопада 2017 – 31 грудня 2017 року (можливе продовження термінів)

Для зголошення потрібно надіслати на commission@film.lviv.ua:

Концепт пропонованого відеодослідження, що базується на матеріалах Міського медіаархіву – до 2 сторінок

План виробництва та бюджет

Очікувані результати пропонованого дослідження

Коротке CV автора/ки

до 14 листопада 16:00 2017 року.

Оголошення результатів конкурсу – 19 листопада 2017 року. Відбіркова комісія: Богдан Шумилович, Ольга Райтер, Олександр Маханець та Катерина Сліпченко.