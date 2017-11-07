Сусід допоміг львів’янам затримати злодія

Чоловік почув крик з сусідньої квартири та заблокував невідомого в кімнаті до приїзду патрульних

Як інформує Патрульна поліція Львова, вчора близько 10 години патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Січових Стрільців невідома особа проникла в житло. Екіпаж патрульних прибув на місце та зустрів сусіда, який і викликав поліцію. Чоловік розповів, що почув крик та забіг у квартиру. Там він побачив невідомого й разом із мешканцями цієї квартири замкнув його в кімнаті. Інспектори затримали чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Під час проведення поверхневої перевірки в затриманого виявили документи, банківські картки та гроші. Чоловіка доставили до Галицького відділу поліції. Справу передали слідчим.