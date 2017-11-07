Студентів-правників запрошують до участі в конкурсі творчих робіт

Генеральна прокуратура України та Міністерство освіти і науки України проводять конкурс творчих робіт серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право»

Конкурс проводять на такі теми: «7 кроків до покращення роботи прокурора» та «7 кроків прокурора назустріч суспільству».

Конкурсні роботи приймають до 17 листопада на поштові скриньки регіональних прокуратур (Прокуратура Львівської області: nag_kor@oblprok.lviv.ua).

Докладніше ознайомитися з вимогами до робіт можна тут.

На базі регіональних прокуратур створять конкурсні комісії, які відберуть по 20 найкращих робіт у кожній області і скерують до Генеральної прокуратури України.

Фінал конкурсу проведуть на базі ГПУ. Комісія, до складу якої залучать представників прокуратури, Міністерства освіти і науки, закладів вищої освіти та наукових установ, визначить 20 найкращих робіт. Нагородження переможців відбудеться до 13 грудня. Їхні роботи опублікують у щомісячному виданні «Вісник Прокуратури».