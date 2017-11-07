Ще в двох ОТГ Львівщини розпочався виборчий процес

Перші вибори у цих громадах відбудуться 24 грудня. Кам’янка-Бузька ОТГ стане другою громадою у своєму районі після Жовтанецької, а от Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі уже п’ята. Там уже створені Давидівська, Щирецька, Солонківська і Підберізцівська громади. Про це повідомили в Офісі реформ у Львівському РВ АМУ.

«Важливо, що в процес децентралізації все активніше включаються міста. У жовтні цього року перші вибори відбулися вже у двох міських громадах – Рудківській і Великомостівській, – зазначив консультант з правових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Віталій Корецький. – А в грудні громада буде створена і з центром у Кам’янці-Бузькій, яка є районним центром, тож має кваліфіковані кадри і розвинену інфраструктуру. Саме тому і розбудовувати цю громаду буде легше. Щодо іншої громади – Мурованської, то її плюсом є близькість до обласного центру, тож ця громада теж буде спроможною».

Віталій Корецький також сказав, що оскільки вибори в обох громадах відбудуться 24 грудня, то вони матимуть дуже мало часу на формування органів влади, лише 5-6 днів. Він додав, що Офіс реформ уже надає консультаційну підтримку обом громадам і з формування органів влади, і з інших питань.

Своєю чергою, консультант Офісу реформ у фінансових питань Ярослава Пишник наголосила, що ще одною серйозною проблемою для цих обох громад буде формування бюджету.

«Вибори відбудуться 24 грудня, а, відповідно до бюджетного кодексу, всі місцеві бюджети мають прийняти до 25 грудня. Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації та наш Офіс реформ, безперечно, допоможе цим громадам у формуванні бюджету. Але дуже багато залежатиме і від самих громад», – сказала Ярослава Пишник.