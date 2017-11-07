Річку поблизу Трускавця «заженуть» у трубу, щоб запобігти новим проваллям

На місці нового карстового провалля, яке утворилося минулого тижня неподалік автодороги Дрогобич-Трускавець, прокладають трубу діаметром 1 м в руслі річки Вишниця. Це роблять для того, щоб вода з річки не потрапляла у провалля та не розмивала підземні пустоти, спричиняючи подальші обвали, а проходила через прокладену трубу у своє наземне русло. Як інформує Дрогобицька районна державна адміністрація, роботи проводять фахівці 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС та гірничо-рятувального загону Івано-Франківської служби ДСНС, відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

На місці робіт перебувають голова райдержадміністрації Володимир Шутко, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич, інші посадовці та спеціалісти.