На трьох підприємствах «Галсільлісу» виявили порушень на 4,6 млн грн

Працівники Західного офісу Держаудитслужби провели аудити фінансово-господарської діяльності Дрогобицького, Золочівського та Старосамбірського дочірніх підприємств обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» і виявили фінансові порушення на 4,6 млн грн. З них понад 2 млн грн склали втрати фінансових і матеріальних ресурсів, та 2,6 млн грн на підприємствах витрачено неефективно. Про це інформує прес-служба Західного офісу Держаудитслужби.

Зокрема, на Дрогобицькому підприємстві виявлено порушення на 660,3 тис.грн, з них втрати – 231,0 тис.грн, на Золочівському підприємстві – порушення на 878,4 тис.грн (607,3 тис.грн втрат) та на Старосамбірському підприємстві – порушення на 3096,4 тис.грн (1200,7 тис.грн втрат).

Найчастіше державні аудитори стикалися з випадками реалізації лісопродукції за цінами, нижчими від тих, які склалися на попередньому біржовому аукціоні. Також виявлено безпідставне списання наявної дебіторської заборгованості чи непроведення необхідної претензійно-позовної роботи щодо боржників, внаслідок чого підприємства втрачали свої доходи, випадки необґрунтованого надання благочинної та спонсорської допомоги.

Про виявлені фінансові порушення проінформовано правоохоронні органи. Інформацію про фінансові порушення, виявлені під час аудитів Дрогобицького та Старосамбірського дочірніх підприємств, долучено до кримінальних проваджень.