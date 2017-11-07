На Пустомитівщині з будинку викрали сім картин на майже 150 000 гривень

У Пустомитівське відділення поліції 6 листопада звернувся 41-річний мешканець одного із сіл району. Він повідомив, що з його будинку напередодні викрали сім художніх творів, вартість яких становить майже 150 000 гривень. За словами потерпілого, до заволодіння ними може бути причетна його колишня дружина, 45-річна львів’янка.

Працівники поліції встановлюють обставини події та перевіряють факти, наведені у заяві чоловіка.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, за фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.