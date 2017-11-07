Місто виплатить матеріальну допомогу львів’янам, які пережили Голодомор

До Дня пам’яті жертв Голодомору у Львові виплатять одноразову матеріальну допомогу людям, які пережили Голодомор 1932-1933 років

Допомогу в розмірі 1 000 грн. отримають 123 мешканці, які зареєстровані у Львові та перебувають на обліку у відділах соціального захисту міста.

Загальна сума виплат – 123 тис. грн. Зазначимо, цього року місто значно збільшило виплату людям, які пережили Голодомор – торік вони отримали від міста по 300 грн. допомоги.

«За час Голодомору від голоду країна втратила мільйони своїх дітей. А доля тих, хто вижив, була нелегкою. Щорічно ми намагаємося вшановувати людей, які стали очевидцями тих трагічних подій. Люди, які пам’ятають Голодомор і можуть про нього розповісти, дають нам шанс засвоїти той страшний урок з історії не через підручники, а через безпосередній контакт із живими свідками. Вшанування пам’яті невинних жертв – це той мінімум, який ми, сучасні українці, можемо зробити. Тому цього року ми значно збільшили допомогу людям, які пережили Голодомор», – зазначили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада. За даними істориків, протягом 1932-1933 років жертвами голоду в Україні, що виник внаслідок адміністративних заходів радянської влади, стали десятки мільйонів невинних людей.