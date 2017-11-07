Львів чекає київського погодження на купівлю транспорту

Тендер на закупівлю транспорту хочуть провести у першій половині 2018 року,- зазначають у відділі інвестицій та проектів ЛМР

Львів планує масштабне оновлення транспорту. Йдеться про закупівлю 10 трамваїв та 120 автобусів, з яких – 60 великих та 60 – малих за гроші Європейського інвестиційного банку. У Ратуші кажуть, готові оголошувати конкурс, однак наразі посадовці міської ради чекають на «добро» від Міністерства фінансів.

«Місто подало запит на виділення коштів. Ми чекаємо на погодження зі сторони Міністерства фінансів. І до кінця цього року хочемо опублікувати повідомлення про те, що плануємо закупити рухомий склад. Протягом першої половини 2018 року хочемо провести тендерну процедуру й закупити цей транспорт»,- розповів «Львівській газеті» головний спеціаліст відділу інвестицій та проектів ЛМР – Яромир Шмід.

Нагадаємо, ще 12 квітня 2017 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою банк надає Україні 200 млн євро кредиту на оновлення та модернізацію громадського транспорту в 20 містах України. Частина з цих коштів буде скерована на оновлення громадського транспорту Львова. Для Львова зарезервовано 39 млн. євро, за які місто планує придбати нові трамваї та автобуси, а також реконструювати тролейбусні лінії та трамвайні колії.