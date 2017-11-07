Аничка презентує дуже особисту роботу «Мотив» (відео)

«Пісня «Мотив» – це своєрідний підсумок стосунків. Те, що колись здавалось справжнім коханням, тепер піддається сумніву. А може, це було просто захопленням, самонавіюванням та ідеалізацією відносин? Переоцінка емоцій стається з часом і досвідом. Як і з плином днів залишається вдячність за пережиті хвилини щастя», – так описує оспівані події у пісні «Мотив» її виконавиця Аничка.

Авторами відвертої та проникливої пісні виступили Олеся Садова (текст) і Максим Кернер (музика). А екранізував ліричну особисту жіночу історію режисер Тарас Галишко. «Коли виникає повна гармонія і повне розуміння твору між автором музики, тексту і самим виконавцем, тоді хочеться дати пісні продовження. Так і народився відеокліп, який ми сьогодні презентуємо», – додає Аничка.

Переглянути новий кліп Анички «Мотив» можна тут:

Довідка. Аничка – українська лемківська співачка. Понад десять років живе у США. Останні три роки активно гастролює Штатами із благодійними концертами у підтримку поранених бійців АТО: співачка дала за океаном десятки концертів, на яких зібрала на реабілітацію українських воїнів понад 135 тисяч доларів. Крім того, Аничка – учасниця масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни, у рамках якого записала у дуеті із військовим льотчиком Сергієм Тітаренком пісню «Настане мирний час». Ця композиція увійшла в альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни, що побачив світ у жовтні 2017 р. А 2 листопада 2017 р. Аничка дала у Львові, на сцені Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької, великий сольний концерт «Верше, мій верше», який відбувся з аншлагом.