У Львові у ЦНАПах протермінували видачу 4 тис. паспортів

Оформлення і видачі паспортів є найпопулярнішою послугою у ЦНАПах

Департамент адміністративних послуг ЛМР повідомляє – з початку року нею скористалися більше 25 тисяч людей.

«Станом на 6 листопада, є значне протермінування адміністративних послуг з оформлення, видачі та обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку. Загальна кількість протермінованих заяв на отримання цієї послуги – 4 498., – зазначають в департаменті.

Нагадаємо, подати документи для оформлення українського паспорта можна у ЦНАПі відповідно до місця проживання. А на закордонний – у будь-якому відділенні.

«Всі документи оформляються одразу на місці, одразу відбувається фотографування. Обладнання сучасне, закуплене відповідно до вимог Міграційної служби України, є зв’язок з демографічним реєстром, тобто усі необхідні дані передбачено і враховано, щоб послуга була належної якості», – зазначають в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

Перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон є на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/derzhavni-orhany-vlady/derzhavna-mihratsiina-sluzhba

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема – на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Працюють за звиклим графіком: понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. субота: 09.00 год. – 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/