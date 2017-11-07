Стало відомо, яка фірма консультуватиме «Львівавтодор» при впровадженні е-квитка

До Нового року Львівська міська рада має обрати компанію, яка впроваджуватиме систему електронного квитка у Львові. Однак перед цим – укласти угоду з фірмою, яка консультуватиме місто. Про це «Львівській газеті» розповів речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

«Щоб завершити відбір серед компаній, які претендують впроваджувати е-квиток у Львові має бути компанія-консультант, яка передаватиме досвід і перевірятиме, щоб усе відбувалось згідно з принципами ЄБРР. Усе відбуватиметься за кошти ЄБРР. Отже ЄБРР дає консультанта, який буде нас контролювати і консультувати. Після підписання угоди з ним, ми одразу ж перейдемо до відбору серед компаній, які претендують на впровадження у Львові електронного квитка. До нового року усі етапи тендеру мають бути виконані. Тоді ми маємо визначитись із компанією, яка буде впроваджувати е-квиток і вже з нового року будемо починати процес впровадження», – розповів Олексій Хміль.

З трьох претендентів (Mott MacDonald, Великобританія; Egis, Франція та iC consulenten, Австрія) в результаті тендеру перемогла австрійська компанія iC consulenten. Можливо, угода з консультантом буде підписана вже до кінця тижня.

З відкритих джерел «Львівська газета» дізналась, що австрійська компанія iC consulenten, яка консультуватиме «Львівавтодор» щодо впровадження е-квитка, працює в Україні вже 11 років. З проектів, які стосуються транспортної системи в Україні, у її портфоліо є підтримка у розробці програми управління дорожнім рухом Львова й аналіз дорожньої та залізничної інфраструктури (на відрізку Ужгород-Львів) та надання консультаційних послуг для Укрзалізниці щодо проекту «Бескидський тунель» (швидкі пасажирські потяги).

Читайте також: Е-квиток у Львові: коли і як працюватиме та скільки це коштуватиме

Нагадаємо , на те, щоб впроваджувати у Львові електронний квиток претендують 17 компаній. Серед них – 3 корейські, 2 українські, 2 турецькі та по одній компанії з Австрії, Ізраїлю, Естонії, Німеччини, Іспанії, Чехії, Румунії, Латвії, Польщі та Швеції. Система електронного квитка у Львові називатиметься «Леокарт».