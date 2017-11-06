Завтра у Львові буде туманно
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові завтра, 7 листопада, вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200-500 метрів.
Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час руху, водіїв – обирати помірну швидкість та не порушувати правил руху.
Нагадаємо, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:
– істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
– за наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;
– тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
– під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
– уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.