Завтра у Львові буде туманно

Синоптики попереджають про ускладнену видимість на дорогах

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові завтра, 7 листопада, вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200-500 метрів.

Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час руху, водіїв – обирати помірну швидкість та не порушувати правил руху.

Нагадаємо, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:

– істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

– за наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;

– тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

– під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

– уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.