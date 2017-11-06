Завтра частина сихівчан залишиться без води

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними із заміною аварійної ділянки водопроводу на вулиці Зеленій, 238, завтра, 7 листопада, з 09.00 до 20.00 буде припинено подачу води в Сихівський район, обмежений вулицями Зелена (парна сторона, від №130 до №324; непарна сторона від №115 до № 407), Липова Алея, Дністерська, Дунайська, Вигін, Раковського, Керченська, Жасминова, Півколо, Орлина, Радість, Бузкова, Навроцького, Луганська, Простора, Вулецька, Межова, Перелітна, Розвилиста, Слобідська, Надійна, Світанкова та прилеглі до них. Про це повідомили в ЛМКП «Львівводоканал».

Мешканців просять створити необхідний запас води.