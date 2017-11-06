За проекти Громадського бюджету тепер можна голосувати через мобільний Приват24

Львівська міська рада, ПриватБанк та SocialBoost продовжують розвиток інструментів електронної демократії. Тепер львів’яни можуть проголосувати за проекти, подані в межах Громадського бюджету, через мобільний додаток Приват24.

«Громадський бюджет – важливий вияв прямої демократії. За перші дні по голосуванню за проекти у Львові є рекорди серед інших міст України. Для того, щоб мешканці могли голосувати у інші способи, крім звичних (ЦНАПи, BankID), ми вирішили дати змогу львів’янам робити це й через мобільний Приват24», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Банк і місто знають, хто є мешканцями Львова, і саме цим людям ми надсилаємо запрошення проголосувати у мобільний банк Приват24. Усе, що треба зробити далі, – це знайти проект, який ви підтримуєте, та натиснути «голосувати». Це повністю міняє парадигму електронної демократії, адже не людина йде голосувати, а місто приходить до неї з проханням віддати свій голос», – зазначив креативний директор ПриватБанку Єгор Аветісов.

У п’ятницю, 3 листопада, перші 60 тис. львів’ян вже отримали запрошення проголосувати. Всього буде відправлено 399 тисяч таких запрошень.

Нагадаємо, голосування за проекти Громадського бюджету, які будуть реалізовані у 2018 році, можна з 1 до 15 листопада. Свій голос можна віддати за один малий проект та за один великий. Результати онлайн-голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет міста Львова» в режимі реального часу.

Довідка. Громадський бюджет – демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцеві Львова брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

Будь-який мешканець Львова може подати проект, пов’язаний із поліпшенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету міста.

Платформа «Громадський проект» дозволяє брати участь в конкурсі, не виходячи з дому: охочі подають заявку on-line і відслідковують долю свого проекту просто на сайті.

На Громадський бюджет 2018 року подано 300 проектів на загальну суму 240 млн. гривень.