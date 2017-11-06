Унаслідок ДТП у Львові загинув 20-річний юнак

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля «Шевроле АВЕО» наїхав на перешкоду. Внаслідок ДТП на місці події загинув пасажир автомобіля 1997 року народження. Водія 1994 року народження (мешканець с. Ременів Кам’я нка-Бузького району), а також пасажирку (жінку 1992 року народження зх того ж села) у стані середнього ступеню важкості госпіталізували до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують.