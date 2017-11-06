У жовтні троє довгожительок Львова відзначили уродини

З нагоди визначної дати трьох жінок, які відзначили свої уродини в жовтні, привітали представники міської влади

Так, 15 жовтня свої 102-гі уродини відзначила мешканка Шевченківського району Степанюк Парасковія Романівна. 20 жовтня свій 100-й день народження відсвяткувала мешканка Шевченківського району Ксенз Анастасія Миколаївна. А 24 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка Галицького району – Афанасьєва Лідія Володимирівна.

Усім їм вручили одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн., вітальний лист від імені міського голови та Пам’ятну монету ім. Короля Данила Галицького.

«Цьогоріч свої уродини вже відзначили 14 львів’ян-довгожителів. Насамперед хочу побажати нашим дорогим ювілярам міцного здоров’я та наснаги, нехай турбота та вдячність оточують вас щодня», – зазначила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Виплату довгожителям з нагоди їх уродин проводить управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 14.12.2016 №693 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2017 році виповниться 100 і більше років».