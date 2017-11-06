У музеї на Львівщині покажуть унікальні знахідки археологів

Сенсаційну знахідку – нові поховальні пам’ятки давніх германців на території Західної України – через декілька днів представлять в Історико-краєзнавчому музеї у Винниках на виставці «Дари у світ «Вальхалли»

Відкриття виставки відбудеться 9 листопада об 11:00.

Навесні 2017 року в Історико-краєзнавчий музей передали випадково виявлені в Сокальському районі археологічні матеріали: частини мечів, наконечники списів тощо. Розуміючи значущість для історичної науки знайдених артефактів, науковці «Історико-краєзнавчого музею» спільно з кафедрою археології Львівського національного університету імені Івана Франка у липні 2017 року розпочали на пам’ятці розвідкові дослідження.

Розкопки дали неочікуваний і водночас сенсаційний матеріал. У двох досліджених кремаційних захороненнях виявили надзвичайно важливі для європейської та світової археології знахідки, зокрема рідкісні для нашої території провінційно-римські імпорти кінця І – середини ІІ ст. н.е. Зокрема, серед найцінніших предметів – частини великої глиняної червонолакової посудини (т.зв. «terra siggilata»), скляні предмети, металеві вироби, а також два великі бронзові казани. Один із них прикрашений трьома чоловічими погруддями. На сьогодні цей казан є третьою відомою знахідкою в Європі. Два попередні виявили в багатих князівських похованнях у Чехії (Мишув) і Польщі (Чернувко).

Тож нововідкрита пам’ятка археології є надзвичайно цінною не тільки для України, а й країн Центральної Європи. Знайдені речі вказують на високий соціальний статус похованих на могильнику людей. Вже сьогодні знайдені речі можна експонувати на виставках в провідних музеях Європи.

Історико-краєзнавчий музей не лише власними силами провів дослідження, реставрував частину знахідок, які представить на виставці, а й проведе 9-11 листопада чергову восьму міжнародну конференцію. Її організатори: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешівського університету. Співорганізатори: кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститут археології НАН України, департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА та Винниківська міська рада. Тема конференції «Міграції і інновації: у пошуках первинності ідей, речей і людей» Проект проведення щорічних тематичних наукових археологічних конференцій започаткований вісім років тому. На цьогорічній конференції будуть присутні провідні фахівці з України, Молдови, Білорусі та Польщі.