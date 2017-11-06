У Меденичах місцеві мешканці перекрили дорогу

Люди вийшли на страйк через підвищення цін на проїзд

Сьогодні вранці у селищі Меденичі Дрогобицького району місцеві перекрили трасу. Заручниками ситуації стали пасажири кількох маршруток. Про це «Львівську газету» повідомили очевидці з місця події.

Як поінформував на facebook-сторінці ГО «Варта-1» її адміністратор, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, люди страйкують через підвищення цін на проїзд рейсу «Дрогобич – Меденичі». На місці події присутній депутат Львівської облради Михайло Задорожний і сільський голова.