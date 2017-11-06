У Львові зіткнулися дві маршрутки
Унаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 14.06 надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Мазепи, 23 зіткнулися маршрутні таксі № 37 та №31.
Унаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів, отримавши забійні травми. Це:
– 41-річна жінка, проживає у с. Бистриця Дрогобицького району Львівської області;
– 46-річна жінка, проживає у с. Звертів, Жовківського району, Львівської області;
– 57-річна жінка, проживає у м. Житомир;
– 48-річна жінка, проживає у м. Львові;
– 28-річна жінка, проживає у с. Долішній Лужок Дрогобицького району.
Постраждалих госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.
Причини події з’ясовують.