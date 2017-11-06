У Львові зіткнулися дві маршрутки

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 14.06 надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Мазепи, 23 зіткнулися маршрутні таксі № 37 та №31.

Унаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів, отримавши забійні травми. Це:

– 41-річна жінка, проживає у с. Бистриця Дрогобицького району Львівської області;

– 46-річна жінка, проживає у с. Звертів, Жовківського району, Львівської області;

– 57-річна жінка, проживає у м. Житомир;

– 48-річна жінка, проживає у м. Львові;

– 28-річна жінка, проживає у с. Долішній Лужок Дрогобицького району.

Постраждалих госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

Причини події з’ясовують.