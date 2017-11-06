З нагоди 200-ліття створення першої профспілкової організації у Львові відбудеться конференція

9 листопада на базі Львівського національного університету ім. Івана Франка відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Історія зародження і розвитку профспілкового руху в Україні»

Захід приурочений до ювілею утворення першої профспілкової організації на українських землях 6 листопада 1817 року в приватній друкарні Йозефа Піллера, тобто 200 років тому. Участь у заході візьмуть представники профспілкових лідерів України, Польщі, Австрії, Чехії, Словаччини, Міжнародної конфедерації профспілок, Міжнародної організації праці, а також провідні науковці.

Реєстрація розпочнеться о 09.00, початок роботи – о 09.30.