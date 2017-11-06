Правоохоронці шукають підлітка, який утік із львівського притулку

Усіх, кому відомо про місце перебування хлопця, просять телефонувати на оперативну лінію 102 чи звертайтесь у найближчий відділ поліції

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Залізничний відділ поліції сьогодні, 6 листопада, надійшло повідомлення про те, що 15-річний вихованець притулку для дітей уночі самовільно покинув заклад. Його місце перебування досі невідоме.

Поліцейські проводять розшукові заходи і звертаються до усіх, хто може допомогти встановити місце перебування неповнолітнього, зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися в найближчий відділ поліції.