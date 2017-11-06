Помер єпископ-емерит УГКЦ Андрій Сапеляк

Сьогодні, 6 листопада, на 98-му році життя помер владика Андрій (Сапеляк), єпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви

Про це інформує департамент інформації УГКЦ.

Андрій Сапеляк був першим єпископом УГКЦ для українців в Аргентині. Останні роки життя владика Андрій прожив у спільноті отців салезіян у Винниках.

Владика Андрій Сапеляк народився 13 грудня 1919 року в селі Ришкова Воля Ярославського повіту (Польща). Він був першою дитиною в українській селянській родині Михайла Сапеляка й Агафії Ярош, мав молодших братів та сестер: Василя, Емілію, Марію та Ярослава. Його батько мав тільки народну освіту, однак у австрійському війську служив у чині підофіцера. Після закінчення Перемишльської гімназії Андрій вступив до згромадження Отців салезіян. 29 червня 1949 року був висвячений у священики. Вищу освіту здобув у Салезіянському університеті в Італії (Турин), факультет канонічного права.

1951 року організував у Франції Українську малу семінарію і був її першим ректором.

1961 року о. Андрія іменовано першим єпископом українських вірних у Аргентині, де він трудився 36 років. Спочатку Владика Андрій був іменований Апостольським Візитатором для українців католиків в Аргентині, а після створення єпархії — Апостольським адміністратором Української католицької єпархії в Аргентині.

1968 року разом з владикою протопресвітером Борисом Арійчуком обраний до керівних органів Української Центральної Репрезентації в Аргентині.

1997 року Владика Андрій повернувся в Україну. На 80-му році життя поїхав з пасторальною місією у місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, де працював до 2014 року. у 2014 році переїхав у м. Винники.

Владика Андрій Сапеляк відомий як діяч Вселенської Церкви: він був членом комісії Східних Церков на II Ватиканському Соборі (1962-1966 рр.).