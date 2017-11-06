На Сихові горіла квартира

6 листопада о 02:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 5-му поверсі 15-поверхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 93 у Львові.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, дим із квартири помітили сусіди, які й викликали рятувальників. Горіння спричинило щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 02:20, ліквідували о 02:26 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 кв.м, пошкоджено стіни та двері на площі 1 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють.