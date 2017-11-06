На Львівщині водійка залишила без газу Судову Вишню і шість сіл

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Мостиське відділення поліції 5 листопада зателефонував працівник аварійної дільниці Мостиського управління з експлуатації газового господарства. Він повідомив, що напередодні ввечері в місті Судова Вишня водій невідомого автомобіля вчинив наїзд на газопровід, через що стався витік газу. У підсумку без газу залишилися місто Судова Вишня та шість сіл.

Поліцейські встановили особу водія. Нею виявилася 35-річна місцева мешканка. Жінка, керуючи автомобілем «Опель Вектра», виїхала на узбіччя дороги, де наїхала на трубу. За її словами, вона вирішила, що нічого не сталося, й залишила місце пригоди.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.292 Кримінального кодексу України (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Триває досудове розслідування. Автомобіль вилучено та доставлено у Мостиське відділення поліції.