На Львівщині чоловік загинув, спускаючи воду зі ставка

Як попередньо з’ясували правоохоронці, після того, як було відкрито шлюз, потоком води чоловіка затягнуло в трубу

У Старосамбірське відділення поліції 5 листопада звернувся голова однієї з сільських рад та повідомив про те, що близько 11.00 у ставі села Ракова втопився чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що 29-річний мешканець сусіднього села загинув, спускаючи воду зі ставка. Чоловік зайшов у воду і, після того як шлюз був відкритий, потоком його затягнуло в трубу, де він і загинув.

Як повідомили у Головне управління Національної поліції у Львівській області, призначено низку експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті чоловіка. Тривають слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».