Молодь Львівщини допомогла впорядкувати будинок для спільноти «Наша хата»

3-5 листопада в реабілітаційному центрі «Назарет», що в Дрогобицькому районі, волонтери відновлювали закинуту будівлю, яка вже наступного року стане новим домом для спільноти «Наша хата»

Понад 30 учасників волонтерського табору «Help&Study» за два дні розвантажили 3 тонни цементу, 2 тонни цегли, вивезли з ангару 4 тонни сміття та прибрали територію від зрізаних дерев.

Окрім фізичної роботи, учасники зустрілися з відомими волонтерами Львівської області, зокрема, із Софією Фединою – українською співачкою і телеведучою, активною громадською діячкою. Софія поділилася власним досвідом волонтерства й допомоги українським військовим, а також надихнула учасників душевними піснями та мотивувальною промовою.

Наступного дня на волонтерів чекала тренінгова програма від благодійного фонду «Карітас-Дрогобич», яку провели за підтримки Посольства Великобританії. Учасники мали змогу попрацювати розумово в групах і пограти в інтелектуальні ігри.

Останній день табору був насичений тематичними блоками. Зокрема, учасникам запропонували тренінги: «Робота в команді» від Вероніки Кашинської (Львівський обласний молодіжний центр), «Культура волонетрства» від Наталії Горун (департамент соціального захисту населення Львівської ОДА) та «Можливості волонтерства» від Анни Лозової (відділ молодіжної політики Львівської ОДА).

Нагадаємо, організаторами табору є департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації та РЦ «Назарет».