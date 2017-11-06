Львівська «Просвіта» запрошує долучатися до акції «Мова – держави основа»
Акція пройде 9 листопада, в День української писемності та мови
Львівське обласне товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 9 листопада 2017 року запрошує молодь до участі в акції «Мова – держави основа».
У програмі:
16.00 – збір учасників на площі біля пам’ятника І.Франкові;
16.00 – 16.30 – піша хода на площу Ринок;
16.30 – 16.45 – флешмоб «Мова – держави основа»;
16.45-17.30 – виконання тематичних музичних та літературних творів «Утверджуй рідну мову – життя твого основу».
До участі запрошують усіх охочих.