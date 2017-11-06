Львівська гімнастка зібрала «золотий» урожай на міжнародному турнірі в Бельгії

5 листопада в бельгійському Генті завершився щорічний Міжнародний турнір «Happy Cup». Цьогоріч участь у ньому взяли лідерка юніорської збірної України Христина Погранична зі Львова та переможниця «Кубка Дерюгіної» серед гімнасток 2007 р.н. Ніколь Савіна.

Українські грації загалом завоювали в багатоборстві 6 нагород, – інформує сайт Федерації гімнастики України. http://ukraine-rg.com.ua/. Христина Погранична впевнено здобула золоту медаль змагань у багатоборстві.

Окрім того, їй не було рівних у фіналах в окремих видах. Не допустивши жодної серйозної помилки, гімнастка стала першою у всіх чотирьох видах змагань – вправах з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою. Таким чином львів’янка здобула всі можливі золоті медалі серед юніорів.

Ніколь Савіна також чудово виступила в єдиному фіналі категорії «Hopes 2007» зі скакалкою, завоювавши золоту медаль, і також зібравши все можливе золото у своїй категорії.