Двоє загиблих і 5 травмованих – наслідки ДТП на Дрогобиччині

Усі учасники ДТП – мешканці району віком від 16 до 23 років

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 листопада о 23.30 на вулиці Лесі Українки в селі Сторона Дрогобицького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Калібра», 23-річний мешканець Дрогобицького району не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Унаслідок отриманих травм на місці події загинули водій і пасажир автомобіля, 21-річний мешканець Дрогобицького району.

Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано ще п’ятьох пасажирів, мешканців Дрогобицького району віком від 16 до 20 років.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.