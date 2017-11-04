Завтра у Львові стартує театральний «Тур толерантності»

Організатори розповіли, що молодь зі всієї України приготували перформанс, який присвятили ворожнечі між різними регіонами України:

«Зокрема мова іде про негативні і часто образливі коментарі в соціальних мережах. Важливо, що глядачі також матимуть можливість запропонувати вирішення цієї проблеми. У перформансі візьме участь молодь з Харкова, Львова, Полтави, Сум, Павлограда і Дніпра. Під час створення постановки кожен мав можливість поділитись власним досвідом, знаннями і розширити свої рамки сприйняття світу, зокрема у сфері прав людини, мови ненависті та конфліктів».

Вхід до на виставу буде вільним. Організаторами проекту «Тур толерантності Україна» є ГО «Інститут українських студій», партнери проекту – міжнародний нетворк громадських організацій Youth for Exchange and Understanding International.