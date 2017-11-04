Завтра у Львові пройде Марш слави Галицької Армії та військ УНР

Марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки відбудеться 5 листопада, у неділю. Збір колони – біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу о 12.00. Учасники маршу пройдуть за маршрутом: від пам’ятника В’ячеславу Чорноволу – вул. Руська, пл. Ринок – вул. Беринди – просп. Свободи – пл. Міцкевича – просп. Свободи – Львівська опера – просп. Свободи – вул. Беринди – пл. Ринок. За маршрутом руху ходи буде ситуативне перекриття руху транспорту до 10 хв.

О 13.00, коли хода повернеться на пл. Ринок, тут відбудеться театралізоване військово-історичне дійство. Відтак усі події перенесуться у сквер «На Валах» (вулиця Володимира Винниченка, 18), де з 14.00 до 15.00 триватиме відтворення боїв за Львів.