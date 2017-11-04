Внаслідок нічної «облави» повістки вручили десятку призовників

Близько 10 призовників отримали повістку під час рейду сьогодні вночі у центрі Львова. Про це повідомляють джерела «Львівськї Газети». Офіційної інформації від військового комісаріату ні щодо кількості вручених повісток, ні щодо інших подробиць нічного рейду, наразі немає. Оприлюднити інформацію та офіційну позицію обіцяють у понеділок.

Нагадамо, як писала «Львівська газета», сьогодні вночі військові влаштували облаву у проїзді Крива Липа, що в центрі Львова. Тут розташовано декілька популярних закладів.

За свідченнями очевидців, шукали хлопців призовного віку. У них перевіряли документи і відпускали лише тих, у кого був студентський з вказанням денної форми навчання. Частина військових намагалась прорватись у клуб Paredox.