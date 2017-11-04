Уночі у Львові влаштували облаву на призовників

Сьогодні вночі військові влаштували облаву у проїзді Крива Липа, що в центрі Львова. Тут розташовано декілька популярних нічних закладів

За свідченнями очевидців, шукали хлопців призовного віку. У них перевіряли документи і відпускали лише тих, у кого був студентський з вказанням денної форми навчання. Частина військових намагалась прорватись у клуб Paredox.

Проведення нічної перевірки призовників у розмові із ZAXID.NET підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

«Якщо говорити юридичною мовою, то дозволено все, що не заборонено законом. Знаєте, військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються національної безпеки. Адже зараз відбувається призов на національну службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов’язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі випадки для вручення повісток. Законодавством це, на жаль, не дуже врегульовано. Але можу сказати, що нікому наручники не одягали, нікого не лякали», – заявив Олександр Поронюк.

Скільки саме осіб доправили у військовий комісаріат за результатами нічного рейду, наразі невідомо.

Дуже схожа ситуація була в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву в Київському закладі “Jugendhub”, де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. У поліції заявляли, що затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.