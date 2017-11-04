У Львові проведуть Swiss-Ukrainian Communication Olympiad для учнів 10-11 класів

Її переможці зможуть відвідати двотижневий безкоштовний літній табір у Швейцарії в університеті «BHMS» (м.Люцерн).

Олімпіада проходитиме на базі Комп’ютерної академії «ШАГ». Вона відбуватиметься у два тури: створення онлайн-відео, де потрібно розкрити задану тему англійською мовою; та онлайн-тест, який потрібно буде пройти безпосередньо в академії «ШАГ».

Як взяти участь в олімпіаді?

Зареєструватись на сайті або за телефоном (044) 425 40 45, 068 594 44 06. Після реєстрації вам буде надіслано листа на електронну адресу із вказаною темою. На цю тему необхідно записати себе на 1-хвилинне відео, де ви креативно розкриваєте задану тему англійською мовою. Відео треба надіслати на вказану у листі адресу tatiana@dteducation.comдо 15 листопада 2017 р. Прийти 28 листопада 2017 р. о 17.00 на ІІ тур Олімпіади до академії «ШАГ» (м. Львів, вул. Замарстинівська, 83А) разом із батьками. II тур он-лайн тест з англійської мови на 20-40 хвилин.

Поки діти писатимуть ІІ тур олімпіади, батьки зможуть прослухати презентацію «Як допомогти своїй дитині обрати успішний шлях». Після презентації оголосять імена переможців.

Дата проведення ІІ туру: 28 листопада 2017

Час: 17.00 — 19.00

Місце: комп’ютерна академія «ШАГ», 3й поверх, актова зала Вул. Замарстинівська, 83А, м. Львів

Участь тільки за реєстрацією.

Більше інформації – тут.

Довідка. Університет BHMS, розташований у самому центрі м. Люцерн, Швейцарія, входить у склад Bénédict Switzerland Group, що була заснована у 1928. Місія Bénédict Group – надавати вищу освіту амбіціозним та цілеспрямованим студентам.

Кампус BHMS, Люцерн, щорічно готує близько 900 студентів на рік до майбутньої кар’єри управлінця у готельно-ресторанній сфері та багатьох інших сферах міжнародного бізнесу. Програма навчання розроблена BHMS разом із університетом Robert Gordon University, Велика Британія, завдяки чому студенти по закінченню отримають диплом двох вузів: британський та швейцарський.

B.H.M.S. пропонує програми усіх рівнів: бакалаврат, магістратуру, програми перекваліфікації, MBA за такими спеціальностями, як гостинність, готельно-ресторанний бізнес, кулінарне мистецтво, міжнародний менеджмент.