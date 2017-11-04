У Львові проведуть Swiss-Ukrainian Communication Olympiad для учнів 10-11 класів
Її переможці зможуть відвідати двотижневий безкоштовний літній табір у Швейцарії в університеті «BHMS» (м.Люцерн).
Олімпіада проходитиме на базі Комп’ютерної академії «ШАГ». Вона відбуватиметься у два тури: створення онлайн-відео, де потрібно розкрити задану тему англійською мовою; та онлайн-тест, який потрібно буде пройти безпосередньо в академії «ШАГ».
Як взяти участь в олімпіаді?
- Зареєструватись на сайті або за телефоном (044) 425 40 45, 068 594 44 06.
- Після реєстрації вам буде надіслано листа на електронну адресу із вказаною темою. На цю тему необхідно записати себе на 1-хвилинне відео, де ви креативно розкриваєте задану тему англійською мовою.
- Відео треба надіслати на вказану у листі адресу tatiana@dteducation.comдо 15 листопада 2017 р.
- Прийти 28 листопада 2017 р. о 17.00 на ІІ тур Олімпіади до академії «ШАГ» (м. Львів, вул. Замарстинівська, 83А) разом із батьками. II тур он-лайн тест з англійської мови на 20-40 хвилин.
Поки діти писатимуть ІІ тур олімпіади, батьки зможуть прослухати презентацію «Як допомогти своїй дитині обрати успішний шлях». Після презентації оголосять імена переможців.
Дата проведення ІІ туру: 28 листопада 2017
Час: 17.00 — 19.00
Місце: комп’ютерна академія «ШАГ», 3й поверх, актова зала Вул. Замарстинівська, 83А, м. Львів
Участь тільки за реєстрацією.
Більше інформації – тут.
Довідка. Університет BHMS, розташований у самому центрі м. Люцерн, Швейцарія, входить у склад Bénédict Switzerland Group, що була заснована у 1928. Місія Bénédict Group – надавати вищу освіту амбіціозним та цілеспрямованим студентам.
Кампус BHMS, Люцерн, щорічно готує близько 900 студентів на рік до майбутньої кар’єри управлінця у готельно-ресторанній сфері та багатьох інших сферах міжнародного бізнесу. Програма навчання розроблена BHMS разом із університетом Robert Gordon University, Велика Британія, завдяки чому студенти по закінченню отримають диплом двох вузів: британський та швейцарський.
B.H.M.S. пропонує програми усіх рівнів: бакалаврат, магістратуру, програми перекваліфікації, MBA за такими спеціальностями, як гостинність, готельно-ресторанний бізнес, кулінарне мистецтво, міжнародний менеджмент.