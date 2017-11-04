Погода на вихідні

Синоптики у суботу та неділю опадів не передбачають

Сьогодні, 4 листопада, в обід стовпчик термометра підніметься навіть до 8 – 10º тепла. А ввечері небо стане безхмарним.

Завтра, 5 листопада, дощу також не буде. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 3 – 4º з позначкою плюс. Вдень потеплішає до +12º. Натомість ввечері знову похолоднішає до +6º.

До речі, синоптики розповіли, що найхолоднішим був листопад 2007 року. Тоді середньомісячна температура повітря була 0,6º тепла. Найтеплішим виявився листопад 2010 року, середня місячна температура повітря становила 7º тепла, при нормі 2,6º