До Міжнародного дня незрячих місто виплатить допомогу людям з інвалідністю по зору

Відтак мешканцям Львова з інвалідністю по зору місто виплатить одноразову матеріальну допомогу – по 300 грн. кожному.

Зокрема, управління соціального захисту Львівської міської ради готує проект розпорядження міського голови про виплату одноразової матеріальної допомоги з нагоди Міжнародного дня незрячих особам з інвалідністю по зору. За попередньою інформацією, таку допомогу отримають 1 200 осіб з інвалідністю по зору І і ІІ групи, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту міста Львова.

Додамо, від міста незрячі львів’яни отримують також соціальні гарантії. Так, відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.03.2002 р. № 080 (зі змінами та доповненнями), особи з інвалідністю по зору І і ІІ груп мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг (50% для інвалідів по зору І гр.; 40% для інвалідів по зору ІІ гр.), а також право на отримання від міста муніципальної субсидії (за умови призначення державної субсидії з урахуванням пільг).