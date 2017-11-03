Завтра у Львові проведуть Молитовну ходу пам’яті загиблих воїнів АТО

Душпастирський відділ Військового капеланства Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні організовує Молитовну пішу ходу пам’яті загиблих воїнів АТО, яка відбуватиметься одночасно у всіх дієцезіях України з благословення Архієпископа Мечислава Мокшицького, Митрополита Львівського. Хода у Львові відбудеться в цю суботу, 4 листопада. За маршрутом ходи передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

У Львівській Архідієцезії Римо-Католицької Церкви День Пам’яті розпочнеться Святою Месою у Катедральному Соборі (пл. Катедральна, 1) об 11.00. Очолить Богослужіння єпископ-помічник Львівської Архідієцезії Едвард Кава.

Після Меси, з 12.00 до 14.00 триватиме Молитовна хода Пам’яті воїнів, загиблих в АТО, та молитва за мир в Україні. Хода вирушить від Катедрального Собору за маршрутом: пл. Катедральна, 1 (Катедральний Собор) – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Винниченка, 30а (храм Стрітення Господнього).

«У нашій країні вже три роки триває війна. Сини та доньки України віддають своє життя, захищаючи суверенність та цілісність нашої держави і ми прагнемо навіки закарбувати їхній подвиг у нашій пам’яті. Листопад – це місяць, коли ми особливо згадуємо наших померлих. У пам’ять про них ми заносимо наші молитви до Всевишнього і благаємо, щоб Він у своєму нескінченному милосерді, пробачивши гріхи та слабкості, обдарував усіх вірних померлих життям вічним. Запрошуємо родини загиблих воїнів, військовослужбовців і учасників АТО, волонтерів, військових капеланів та усіх охочих приєднатися до молитви, вшанувати пам’ять наших захисників та підтримати один одного у нелегкий час», – йдеться в офіційному повідомленні відділу військового капеланства Римо-Католицької Церкви.