З першого січня вчителям піднімають зарплати

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено підвищення зарплати педагогів на 1 тарифний розряд, а також фіксувану надбавку за престижність на рівні 20% для всіх вчителів, а для найкращих надбавка буде 30%. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Міністра освіти і науки України Лілію Гриневич.

«Якщо зараз обсяг надбавки за престижність – рішення місцевої влади, то з 2018-го ми робимо її обов’язковою. Очевидно, що ці гроші передбачені в межах освітньої субвенції, яку ми даємо на зарплати вчителів з держбюджету. Найкращі педагоги – наприклад, ті, що візьмуть перший клас в межах реформи НУШ, вчителі в інклюзивних класах та інші мають отримати надбавку на рівні 30%», – пояснила Лілія Гриневич.

За словами заступника Міністра освіти і науки України Павла Хобзея, цього року зарплату вчителів розраховували за формулою, тобто адресно для кожного регіону, враховуючи особливості місцевості та кількість учнів. Тож грошей має вистачити усім.

«Однак, навіть якщо рахувати примітивно, просто збільшивши відсоток, теж все виходить. У нас наприкінці 2017 року залишиться 6 млрд грн. невикористаної освітньої субвенції – тобто це ті кошти, які ми дали вам на місця на зарплати вчителям, а ви їх вже фізично до кінця року не використаєте. Якщо розраховувати збільшення на 25% без цих 6 млрд, все збігається», – відзначив Павло Хобзей.

Передбачається, що залишки освітньої субвенції перейдуть на 2018 рік та використовуватимуться цільово на матеріально-технічне забезпечення та інші потреби освіти.