Христина Соловій виступить у Львові в рамках всеукраїнського туру «Жива Вода»

У Львові вона виступить 7 листопада в Оперному театрі. Партнером туру є ТМ «Raffaello». Христина стала обличчям осінньої рекламної кампанії бренду, а пісня «Тримай» є саундтреком рекламного відео.

Уже відбулися концерти Христини Соловій в Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Рівному та Луцьку. Друга частина туру розпочнеться у Львові, 7 листопада. Потім співачка відвідає Харків, Дніпро й Одесу.

Христина про тур: «Перша частина туру з заповненими залами довела мені, що мрії здійснюються. Ще під час запису альбому Святослав Вакарчук, почувши «Тримай», сказав, щоб я писала пісні. Це додало мені віри в себе. І зараз мене особливо зворушує на концертах, коли люди співають мої пісні. Тепер знаю, що це справа мого життя. У цьому турі познайомлю свого слухача з новими піснями, які складуть основу майбутнього авторського альбому, над яким я вже працюю більше року».

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Христина Соловій – українська співачка, музикант, композитор, виконавиця авторських та народних, переважно лемківських пісень. У своїй творчості поєднує жанри фолк-рок, бароко-поп та дрім-поп. Шляхетна зовнішність, романтичний стиль та прагнення популяризувати лемківську пісню створили образ Христини в медіа як «принцеси лемків». Візитівку співачки – пісню «Тримай» – іменують «одою усіх закоханих», кліп на неї переглянули понад 11 млн разів в Youtube.

Тур «Жива вода» почався у 2016 році, його географія вже охопила 7 фестивалів, 13 міст і близько 25 тисяч слухачів. Більшу частину програми концертів складатиме альбом «Жива вода», продюсером якого став Святослав Вакарчук. Основою платівки стали лемківські пісні, записати їх у такому звучанні було мрією Христини. Лірика родом з Карпатських гір та саунд із долини річки Міссісіпі, – так співачка пояснює концепцію альбому. Лонгплей вже прослухали понад 2 мільйони разів лише на Soundcloud. Завдяки успіху альбому Христина є лауреатом премії від «Радіо Аристократи» та «Джем ФМ». Зараз продакшн артиста готує перевидання альбому на CD та реліз на вінілі.

«Я вражена успіхом альбому «Жива вода». Звісно, дуже цього хотіла, але не вірила, що це може статись. Мене дуже тішить, що люди люблять і хочуть чути народну пісню. Тому, окрім народних пісень з альбому «Жива вода», для туру я готую кілька сюрпризів для своїх шанувальників – рідкісні народні пісні з різних куточків України, у які я закохана», – зазначила Христина Соловій.

Христина Соловій в соціальних мережах:

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