Винники отримали 5 млн грн з держбюджету на каналізування

Зокрема, ще в липні цього року Добродомов скерував звернення до Кабміну з проханням при розподілі державних субвенцій місцевим бюджетам виділити необхідні кошти для реалізації проекту «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шевченка у м. Львів-Винники Львівської області».

Як розповів керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук, субвенцію Львів отримав і на сесії 26 жовтня депутати проголосували за внесення відповідних змін до бюджету міста.

«Тепер важливо проконтролювати, аби ці гроші освоїли цього року. Бо інакше їх доведеться повертати у держбюджет. Часу на роботи залишилося небагато, адже бюджетний рік завершується. Але сподіваюся, що виконавча влада Львова, Винник відповідально підійде до цього питання і не дасть «згоріти» мільйонам, які дісталися Винникам через належну роботу у парламенті депутата-мажоритарника, що дбає про інтереси свого округу», – каже Веремчук.

Контролювати процес на місці готові активісти «Народного контролю» у Винниках.

«Ми хочемо, аби винниківці мешкали у своєму місті з комфортом. А багаторічні проблеми з каналізацією відкидають нас із ХХІ століття у далеке минуле. Відтак ми простежимо, аби всі 5 млн грн аж до копійки, які Винники отримали завдяки депутату від нашого округу Дмитру Добродомову, були використанні за призначенням. Це дозволить на 80% завершити будівництво мережі водовідвення в нижній частині міста», – прокоментував депутат фракції «Народний контроль» у Винниківській міській раді Володимир Почаєвець.