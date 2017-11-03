У Раві-Руській поляк намагався підкупити прикордонників

Громадянин Республіки Польща в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» пропонував 100 польських злотих за безперешкодний позачерговий проїзд на територію пункту пропуску. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Про цей факт поінформовано працівників Національно поліції.

У діях порушника вбачаються ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди».

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Довідка. Протягом 2017 року персоналу Львівського прикордонного загону пропонували хабарів на суму більш ніж 10 тисяч гривень, у всіх цих випадках прикордонники відмовлялися від отримання коштів.