У полі неподалік села Модричі виявили карстове провалля

Відстань від нього до найближчих будинків – 500 метрів

Повідомлення про нове провалля надійшло 2 листопада о 13.00 від головного інженера «Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал». Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, на території Модрицької сільської ради Дрогобицького району в полі виявили карстове провалля орієнтовним розміром 3 х 2 м і завглибшки 3 м, в яке впадає річка Вишниця.

Карстове провалля розміщене на відстані 500 м від найближчих житлових будинків села Модричі Дрогобицького району, а також за 500 м від автодороги Дрогобич – Трускавець. За 50 м від карстового провалля пролягає високовольтна лінія електропередач.

Першочергово вирішено огородити місце провалля з використанням світловідбивної стрічки та попереджувальних знаків.

Як зазначено на сайті Трускавецької міської ради, провал ґрунту на цій ділянці виробітку експерти прогнозували ще раніше, адже прісна вода ріки роками підмивала землю.

Річка Вишниця протікає біля західної частини міста Стебника-Солець, а також через село Модричі, територією виробітку рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

На місце, де вода пішла у порожнину карстових порід виїхали представники ДСНС та ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Вони повідомили, що моніторять ситуацію, і запевнили, що явище розмиву ґрунту не становить небезпеки для навколишніх населених пунктів та людей.

У Львові вчора відбулось засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вирішено вжити заходів для унеможливлення потрапляння води в пустоти та підмивання ґрунту. Зокрема, витік ріки планують узяти в трубу та відвести вбік.

Мер Трускавця Андрій Кульчинський побував на місці події. Каже, що місце, де потічок пішов під землю, проваллям не називав би.

«Вода знайшла собі легшу дорогу і заповнює пустоти від виробітків Полімінералу. За оцінками спеціалістів 10 з 12 млн. кубічних метрів пустот вже заповнені розсолом. Заповниться весь бувший рудник розсолами – небезпека провалів значно зменшиться. Але це не значить, що нової дороги до Трускавця не потрібно робити», – написав він на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти в зоні розробок Полімінералу.