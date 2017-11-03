У Львові замовники розрахувалися за доставлену піцу фальшивими грошима

У Франківський відділ поліції 2 листопада звернувся по допомогу 25-річний львів’янин. За його словами, напередодні особа, яка замовила доставку піци, розрахувалася за неї п’ятьма підробленими банкнотами номіналом 100 гривень. Усі вони мали однаковий номер. Це виявили, коли працівник закладу здавав гроші в касу.

Поліцейські вилучили зазначені купюри та скерували їх на експертизу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

За вчинення цього правопорушення карають позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Встановлюють обставини події, триває досудове розслідування.